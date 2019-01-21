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12:50

Елин считает приоритетной задачей вице-губернатора повышение комфортности городской среды

Советник врио градоначальника Петербурга Александра Беглова по экономике и финансам Евгений Елин в случае одобрения Заксобранием его кандидатуры на пост вице-губернатора своей первостепенной задачей видит повышение качества жизни горожан и дальнейшее укрепление связей с нефтегазовым сектором.

"Нельзя жить в некомфортной среде, поэтому основной наш приоритет — создание комфортной среды в городе. Комфортность должна быть во дворе, в доме, при перемещении по дороге, не должно быть сумасшедших пробок", - цитирует чиновника 78.ru.

"Потенциал" технологического развития города на Неве кроется в тесной кооперации с "теми компаниями, которые не так давно оказались в городе", отмечает Елин. "Новичками" он в том числе полагает "Газпром" и "Газпром нефть".

Напомним, сегодня, 21 января, Беглов предложил ЗакСу рассмотреть шесть кандидатур на вакантные должности городских вице-губернаторов, а именно - Любови Совершаевой, Николая Линченко, Эдуарда Батанова, Владимира Княгинина, Максима Шаскольского и Евгения Елина.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:02    
уточнение, вместо 15-48
для 14-17
Изя, так напиши, если знаешь.

15:48    
14:17 Изя, так не пиши, если не знаешь.

14:17    
14-14
Дед-Благодетель Изя знает, кто виноват, но не знает, что делать.

14:14    
Дороги очищают  от снега  до ледяной корки. Песком не посыпают!!! Ходим, как по минному полю. В чем дело, где песок?
Катались к финам, изучали опыт уборки снега, и что? Нет слов ....
Кто ответит за безобразную подготовку к зиме???

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