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15:56

Комитет Госдумы одобрил законы о фейках и неуважении к власти в интернете

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроекты о запрете на распространение фейковых новостей и на неуважительные высказывания о власти в интернете, передает «Интерфакс».

Представлявший законопроекты депутат Дмитрий Вяткин сообщил, что замечания федеральных органов к документам можно будет учесть при подготовке ко второму чтению. По его словам, закон о фейковых новостях коснется сообщений о местах чрезвычайных ситуаций, «там, где обстановка наэлектризована - там достаточно одной искры для того, чтобы спровоцировать панику, массовые беспорядки».

О законе, касающемся неуважительных высказываниях в адрес власти в соцсетях, Вяткин пояснил, что ответственность наступит именно за хулиганские действия в интернете, а не критику или оскорбления в отношении какого-то конкретного лица. Член комитета Евгений Ревенко во время обсуждения предложил ко втором чтению уточнить формулировку «неуважение».

Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, Вяткин был соавтором. В случае их принятия за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы до миллиона рублей, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток. Ранее законопроекты не поддержали Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор.

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16:43    
То, что называет себя властью, невозможно уважать.

16:33    
Разогнать к чертовой матери бездельников и воров!

Страница 1-ая (всего: 1)
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