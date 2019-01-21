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16:23

Елин пообещал Вишневскому проверить ситуацию с выселением "Мемориала"

photo_2019-01-21_16-07-04.jpg (155 KB)Вишневский поднял вопрос о выселении "Мемориала" на встрече с кандидатом в вице-губернаторы Евгением Елиным, который в случае одобрения депутатов, будет курировать комитет имущественных отношений.

Вишневский сказал, что ситуация вокруг "Мемориала" "позорит город".

"Обязательно проверим. Это вопрос не очень сложный с точки зрения проверки. На это надо буквально один день", - ответил Евгений Елин. 

"Мемориалу" отказали в продлении аренды помещения на Разъезжей улице, 9, в июле. Офис организации располагался там с 1997 года. Вопрос о ситуации ранее врио губернатора Александру Беглову направил депутат ЗакСа Борис Вишневский. В ноябре уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов также попросил главу города вмешаться в ситуацию. Разобраться в вопросе  в декабре обещал президент Владимир Путин.

Врио губернатора Александр Беглов внес кандидатуры вице-губернаторов на рассмотрение ЗакСа 21 января. Среди претендентов на пост в правительстве Петербурга Любовь Совершаева, Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский. Теперь им предстоят встречи с представителями парламентских партий и утверждение на пленарном заседании Заксобрания.

 



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