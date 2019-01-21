18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:05

Бабченко назвал "шизофренической эпопеей" шествие танков Т-34 из Лаоса по РФ

Журналист Аркадий Бабченко уверен, что показательный "вояж" доставленных из Лаоса советских танков Т-34 по отечественным просторам, достигший "парадного" размаха, является лишь очередным свидетельством психического недуга милитаристски настроенных властей России. Соображениями экс-военный корреспондент поделился в колонке на "Эхе Москвы".

Танки, прибывшие из Лаоса во Владивосток, добирались до конечной остановки – военной базы в Наро-Фоминске – делая множественные остановки в российских городах, где их встречали, отмечает Бабченко, "тетки в кокошниках с баяном и хлебом-солью", часто по случаю устраивая и молебен. 

pop_tank.jpg (60 KB)

Фото: "Эхо Москвы"

Сегодня, 21 января, эшелон военной техники достиг финальной точки. Представитель РПЦ по прибытии  окропил танки святой водой.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:01   Не предать забвению. Никто не забыт и ничто не забыто.   ПЛОЩАДЬ ПАМЯТИ, ПОМНИ ВОЙНУ!
В День Победы, 9.05.2018 г., легендарному и бессмертному музыкально-поэтическому произведению, песне-балладе "ПЛОЩАДЬ ПАМЯТИ" (Музыка Г.Шапошникова, слова В.Сааковой), исполнилось - 50 лет! Автор стихов "Площадь памяти" - жена фронтового лётчика и мать военного лётчика, Заслуженный работник культуры Кубани, член Союза журналистов и член Союза писателей России, редактор-составитель литературно-поэтических сборников, руководитель лит.объединений, поэтесса Валентина Григорьевна Саакова (город Сочи). Автор-создатель песни-баллады "ПЛОЩАДЬ ПАМЯТИ" - лауреат Всесоюзного фестиваля народного творчества, поэт, композитор и журналист, офицер ВМФ России Геннадий Георгиевич Шапошников (город-герой Ленинград).

19:42    
Организованные встречи советских танков "Т-34" вполне сопоставимы с былыми встречами весной-летом 1945 года прибывавших на Родину эшелонов с воинами-победителями. Очень патриотично! Молодцы!

19:25    
Бандеровцу-русофобу Бабченко никогда не понять, что Т-34-это символ доблести, героизма советских людей, разгромивших в кровопролитной и ожесточённой Великой Отечественной войне объединённый европейский фашизм! Ну, Т-34-это почти как Знамя Победы! Потому народ России от Владивостока до Подмосковья и оказывал этим танкам почёт и уважение! Очень даже патриотично!

19:25    
Бандеровцу-русофобу Бабченко никогда не понять, что Т-34-это символ доблести, героизма советских людей, разгромивших в кровопролитной и ожесточённой Великой Отечественной войне объединённый европейский фашизм! Ну, Т-34-это почти как Знамя Победы! Потому народ России от Владивостока до Подмосковья и оказывал этим танкам почёт и уважение! Очень даже патриотично!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

20:26 Девять человек погибли при пожаре на двух судах в Керченском проливе

19:48 Биатлонист Антон Шипулин хочет стать депутатом Госдумы от "Единой России"

19:38 Советник Беглова по энергетике признался, что не знает закон Ома

19:16 Совершаева: Смольный не имеет отношения ни к одному Telegram-каналу

19:05 "Метрострой" упрекнул КРТИ в некомпетентности из-за разрыва контрактов на строительство метро

19:05 Бабченко назвал "шизофренической эпопеей" шествие танков Т-34 из Лаоса по РФ   4

18:52 Росгвардия по завышенной стоимости приобретет бензин у "Роснефти"

18:16 В Ярославле прекратили административное дело в отношении фигуранта видео о пытках в колонии

17:47 Совершаева о выборах 2014 года: Я видела ужас, который возмутил многих   1

17:35 Беглов попал в ТОП самых упоминаемых в СМИ в 2018 году глав регионов СЗФО

17:31 Смольный расторгает все контракты с "Метростроем"

17:10 Активист "Открытой России" задержан в Пскове   4

16:35 ЕС впервые ввёл санкции за применение химоружия: в список попал глава ГРУ и его зам   4

16:23 Елин пообещал Вишневскому проверить ситуацию с выселением "Мемориала"   3

16:22 УФАС приостановил конкурс на реставрацию фасадов Мариинского дворца

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.