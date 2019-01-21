Бабченко назвал "шизофренической эпопеей" шествие танков Т-34 из Лаоса по РФ

Журналист Аркадий Бабченко уверен, что показательный "вояж" доставленных из Лаоса советских танков Т-34 по отечественным просторам, достигший "парадного" размаха, является лишь очередным свидетельством психического недуга милитаристски настроенных властей России. Соображениями экс-военный корреспондент поделился в колонке на "Эхе Москвы".

Танки, прибывшие из Лаоса во Владивосток, добирались до конечной остановки – военной базы в Наро-Фоминске – делая множественные остановки в российских городах, где их встречали, отмечает Бабченко, "тетки в кокошниках с баяном и хлебом-солью", часто по случаю устраивая и молебен.

Фото: "Эхо Москвы"

Сегодня, 21 января, эшелон военной техники достиг финальной точки. Представитель РПЦ по прибытии окропил танки святой водой.

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