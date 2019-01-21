Прокуратура проверит управляющие компании после падения козырька на шоссе Революции

В Красногвардейском районе прокуратура начала проверку управляющих компаний после того, как на шоссе Революции под тяжестью снега обрушился козырек над подъездом одного из домов.

Управляющая компания дома 18 по шоссе, где обрушился козырек, - ООО «Жилкомсервис № 3 Красногвардейского района». Прокуроры намерены проверить, соблюдает ли компания требования закона о правилах и сроках зимней уборки, а также содержании общего имущества многоквартирного дома.

По итогам проверки прокуратура решит вопрос о принятии мер, в том числе – о возбуждении дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами). Такие же проверки проводятся в отношении других районных управляющих компаний.

Некачественная уборка улиц от снега вызывает много вопросов у петербуржцев, ее живо обсуждают в СМИ и соцсетях. 9 января врио губернатора Александр Беглов заявил, что готов выдать главам районов по лопате для уборки снега с его имени – и «лопата Беглова» стала мемом. Недавно Беглов провел два совещания по вопросу уборки улиц, одно из которых – ночью.