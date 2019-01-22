Елин пообещал Ковалёву разобраться с транспортными налогами музейных кораблей

Кандидат в вице-губернаторы города, советник врио губернатора Петербурга Александра Беглова по экономике и финансам Евгений Елин пообещал депутату Законодательного собрания Алексею Ковалёву решить "налоговые" проблемы ледокола "Красин" и иных кораблей, являющихся музеями.

Дело в том, пишет "Фонтанка", что налоговая инспекция выдала предписание музейным экспонатам, уже давно не осуществляющим своей судоходной функции, в течение 2018 года оплатить транспортный налог, накопленный за несколько лет. "Красин", например, должен ведомству порядка 2 млн рублей, отметил справедливоросс.

"Мы предлагали Алексею Корабельникову, главе комитета финансов, дать налоговую льготу, но он отказывался", - посетовал Ковалев.

Елин ответствовал, что, возможно, Корабельникова в данном вопросе беспокоила финансовая сторона вопроса, однако поручился, что с ситуацией разберётся.

Накануне "экономический" советник Беглова пообещал депутату Борису Вишневскому изучить прецедент с выселением правозащитного центра "Мемориал".

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