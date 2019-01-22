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13:26

Елин пообещал Ковалёву разобраться с транспортными налогами музейных кораблей

Кандидат в вице-губернаторы города, советник врио губернатора Петербурга Александра Беглова по экономике и финансам Евгений Елин пообещал депутату Законодательного собрания Алексею Ковалёву решить "налоговые" проблемы ледокола "Красин" и иных кораблей, являющихся музеями.

Дело в том, пишет "Фонтанка", что налоговая инспекция выдала предписание музейным экспонатам, уже давно не осуществляющим своей судоходной функции, в течение 2018 года оплатить транспортный налог, накопленный за несколько лет. "Красин", например, должен ведомству порядка 2 млн рублей, отметил справедливоросс.

"Мы предлагали Алексею Корабельникову, главе комитета финансов, дать налоговую льготу, но он отказывался", -  посетовал Ковалев.

Елин ответствовал, что, возможно, Корабельникова в данном вопросе беспокоила финансовая сторона вопроса, однако поручился, что с ситуацией разберётся.

Накануне "экономический" советник Беглова пообещал депутату Борису Вишневскому изучить прецедент с выселением правозащитного центра "Мемориал".



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14:21    
13:38 Семья Романовых, которые являются ветвью Гольштейн-Готторпом, долгое время убивала и грабила русский. Поэтому и получила жесткий, но исторический справеливый приговор истории.  Но никто не призывает выкинуть их из Петропавловского собора!!!

13:48    
Леонид Борисыч Красин был руководителем ", Боевой организации", осуществлявшей финансовое обеспечение революционной и подпольной работы. в т.ч. и путём разбоя, грабежей банков, изготовления фальшивых денег и т.д. и т.п., что способствовало Октябрьскому перевороту и в результате привело к страшным убыткам для всей страны.
Так, что теперь и он пусть заплатит по полной.

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