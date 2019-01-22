Быков: Самое типичное сегодня развлечение - проявлять нетерпимость

Публицист Дмитрий Быков нашел в своей статье в "Собеседнике" актуальные события наступившего 2019-го года концентрированным выражением самого главного, что есть в том или ином социуме. Так, в России, гласит текст статьи, сегодня наблюдается торжество нетерпимости к любой нетрадиционной точке зрения, что писателя категорически не устраивает.

У кого-то главное развлечение — брекзит, у кого-то — стена на границе и так называемый шатдаун, то есть вынужденный отпуск правительства; у кого-то — проблема «желтых жилетов», вечно бунтующего гражданского общества. В России (и в ее украинском конфликте) главная тема — репрессивная. — Дмитрий Быков

Развивая мысль, автор с печалью обращает внимание на то, что всевозможная травля и разной степени жестокости гонения на россиян главным образом связаны с "длинным языком" и мировоззренческой позицией, а не с какими-либо опасными или даже потенциально опасными деяниями.

В качестве примеров приводятся задержание Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и ее более чем вероятный арест, высылка украинской героини многочисленных ток-шоу Елены Бойко, а также общественная кампания против кинокомедии о блокаде "Праздник" Алексея Красовского.

"И Рыбка, и Бойко, и Красовский — жертвы внеправовых интересов и сомнительных инструментов", - настаивает публицист.

Примечательно, что сам Быков в январе тоже "попал под раздачу". Достоянием широкой общественности стало его выступление в петербургской гостинице "Гельвеция", где он рассуждал о возможном принятии советской интеллигенцией Адольфа Гитлера и его власти. Результатом выступления стало то, что некий коммунист написал на общественного деятеля заявление в Следственный комитет, а осуждение Быкова подхватили федеральные телеканалы, посвятившие его словам часовые ток-шоу в прайм-тайм.