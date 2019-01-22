Белковский отказал Насте Рыбке в жалости и не считает ее политическим узником

Героиню последних дней Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), попавшую в ушедшем году центр политического и секс-скандалов, которые связаны с российскими чиновничьими и бизнес-элитами, и временно лишенную свободы в России, в эфире радиостанции "Свобода" призвал не особо сильно жалеть публицист и политолог Станислав Белковский. Любой страдалец, по его мнению, заслуживает определенной доли сочувствия, но в данном случае молодая женщина, которую он называет "аферисткой", с его точки зрения, точно знала, на что идет и с кем имеет дело, а значит, особенно сильно горевать по ней совершенно не стоит.

Если мафия убивает информатора легальных силовых структур, должны ли мы убитого информатора считать политической жертвой? Нет, мы должны считать его предателем мафии. Да, конечно, мы сожалеем о нем по-христиански, как сначала о заблудшей душе, а потом о погибшем теле, но мы ни в коей мере не должны делать моральных выводов из его поведения. — Станислав Белковский - о Насте Рыбке

Более того, в корне неверным эксперт находит позицию некоторых ультралиберальных общественных деятелей - например, Виктора Шендеровича - которые заявляют о том, что девушка из эскорта уже вполне "тянет" на реального политзаключенного.

"Объявлять Настю Рыбку жертвой политического преследования я бы весьма поостерегся, призываю никого этого не делать. Потому что реальные жертвы политического преследования в России будут просто оскорблены, унижены и принижены таким сравнением. <...> Проституция не является политическим фактором, это просто проституция", - категорично заявил Белковский.

Вашукевич получила известность в 2018-м году благодаря расследованию возглавляемого Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией. Дама представлена в нем как авантюристка и сотрудница эскорта, сопровождающая высокопоставленных российских чиновников и топ-бизнесменов и фиксирующая разговоры государственной важности, которые при ней ведутся.

После таиландской тюрьмы, где она провела почти год по обвинению в оказании незаконных секс-услуг, ее задержали в транзитной зоне, в аэропорту Шереметево, по пути в Белоруссию. Ей предстоят новые суды.