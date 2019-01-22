18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:11

Белковский отказал Насте Рыбке в жалости и не считает ее политическим узником

Героиню последних дней Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), попавшую в ушедшем году центр политического и секс-скандалов, которые связаны с российскими чиновничьими и бизнес-элитами, и временно лишенную свободы в России, в эфире радиостанции "Свобода" призвал не особо сильно жалеть публицист и политолог Станислав Белковский. Любой страдалец, по его мнению, заслуживает определенной доли сочувствия, но в данном случае молодая женщина, которую он называет "аферисткой", с его точки зрения, точно знала, на что идет и с кем имеет дело, а значит, особенно сильно горевать по ней совершенно не стоит.

Если мафия убивает информатора легальных силовых структур, должны ли мы убитого информатора считать политической жертвой? Нет, мы должны считать его предателем мафии. Да, конечно, мы сожалеем о нем по-христиански, как сначала о заблудшей душе, а потом о погибшем теле, но мы ни в коей мере не должны делать моральных выводов из его поведения.

Станислав Белковский - о Насте Рыбке

Более того, в корне неверным эксперт находит позицию некоторых ультралиберальных общественных деятелей - например, Виктора Шендеровича - которые заявляют о том, что девушка из эскорта уже вполне "тянет" на реального политзаключенного.

"Объявлять Настю Рыбку жертвой политического преследования я бы весьма поостерегся, призываю никого этого не делать. Потому что реальные жертвы политического преследования в России будут просто оскорблены, унижены и принижены таким сравнением. <...> Проституция не является политическим фактором, это просто проституция", - категорично заявил Белковский.

Вашукевич получила известность в 2018-м году благодаря расследованию возглавляемого Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией. Дама представлена в нем как авантюристка и сотрудница эскорта, сопровождающая высокопоставленных российских чиновников и топ-бизнесменов и фиксирующая разговоры государственной важности,  которые при ней ведутся.

После таиландской тюрьмы, где она провела почти год по обвинению в оказании незаконных секс-услуг, ее задержали в транзитной зоне, в аэропорту Шереметево, по пути в Белоруссию. Ей предстоят новые суды.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

20:10 Устроивший ДТП под Псковом пьяный священник получил уголовное дело

19:41 На Невском проспекте вновь задержали "бессрочников" за "антипутинские" плакаты   1

19:25 ФБК просит СК привлечь Дерипаску к ответственности за организацию проституции

18:56 ЕСПЧ присудил родственникам пропавших без вести жителей Чечни и Ингушетии 1,6 млн евро

18:55 Радзиховский: Существование "интернет-ворчунов" выгодно власти

18:30 Путин удовлетворен встречей с японским премьером   1

18:25 Суд Пскова арестовал на 4 суток "пропавшего" активиста "Открытой России"   3

18:00 Беглов побывал в школах и больнице Сестрорецка

17:58 СМИ: Правительство ждет реорганизация

17:26 Лукашенко распорядился "немедленно" заняться вызволением Насти Рыбки из РФ

17:21 Цивилев попросил Беглова на время морозов открыть для бездомных пункты обогрева

16:59 Комитет Госдумы по законодательству поддержал наказания за фейки и критику власти   1

16:40 Лимонов приветствует наступающее время популизма и "народных" политиков   1

16:24 Настю Рыбку выпустили из полиции, не предъявив обвинения

16:11 Навальный утверждает, что нашел у телеведущего Соловьева вторую виллу за рубежом   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.