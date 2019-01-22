Лукашенко распорядился "немедленно" заняться вызволением Насти Рыбки из РФ

Глава Белоруссии Александр Лукашенко внимательно следит за ситуацией вокруг гражданки республики Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), замешанной в секс-скандале с участием двух видных российских политических деятелей. В связи с этим он наказал незамедлительно приступить к освобождению эскорт-дивы.

"В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Белоруссии дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси", - ретранслирует "Интерфакс" сообщение пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.

Ранее сегодня, 22 января, Рыбку и её "секс-тренера" Алекса Лесли (Александра Кириллова) отпустили из полицейского участка под обязательство о явке по требованию.

Настя Рыбка впервые "засветилась" в СМИ весной 2018-го года благодаря расследованию ФБК Алексея Навального. Девушка, представленная в нем как авантюристка и сотрудница эскорта, сопровождала заграничный отдых двух высокопоставленных российских чиновников и топ-бизнесменов и стала невольным свидетелем разговоров уровня государственной важности.

После таиландского изолятора, где она провела почти год по обвинению в проведении незаконных секс-тренингов, ее задержали уже в Москве, "перехватив" по пути в родную Белоруссию.