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11:22

Активисты просят Генпрокуратуру изучить обращение ЗакСа к Путину по "делу Юлии Шик"

Представители автономной некоммерческой организации "Дозор" направили обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить послание группы депутатов Заксобрания Петербурга, адресованное Владимиру Путину, по вопросу защиты детей от "семейных распрей".

В октябре 2018 года парламентарии во главе со спикером Вячеславом Макаровым в очередной раз подняли кажущуюся им "животрепещущей" тему бракоразводного процесса петербурженки Юлии Шик, которая в затянувшемся споре с экс-супругом - Андреем Зайцевым - никак не может "отвоевать" общего ребенка. Следует отметить, что Шик с апреля 2018 года работает в должности специалиста I категории управления документооборота аппарата ЗакСа. В "Дозоре" полагают, что обращение депутатов к Путину - пример явного злоупотребления должностными полномочиями.

Также активисты просят Генпрокуратуру изучить обстоятельства назначения Шик на занимаемую ей должность.

Напомним, в прошлом году Шик заявляла, что ее муж похитил и увез детей. Зайцев данный факт отрицал, в свою очередь обвинив экс-супругу в том, что она требовала от него переоформить на нее свою квартиру и перечислить деньги на операцию по увеличению груди. В августе 2018 года Ленинский райсуд постановил передать детей матери, однако этого так и не произошло. 

Ранее ЗакС обращался по вопросу Шик в Верховный суд и Следственный комитет. 

Также в октябре 2018-го отец Андрея Зайцева Дмитрий обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой защитить его семью от ”произвола со стороны председателя Заксобрания” Макарова.



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11:58    
http://aferist.org/vyacheslav-makarov-i-yuliya-shik-shikanuli-ne-po-detski/ ВОТ ЗДЕСЬ ВСЯ ПРАВДА ПРО ПОЛКОВНИКА - ЛЮБИТЕЛЯ ШИКАНУТЬ

11:33    
Еще не известно кем Шик приходится Сефамимычу

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