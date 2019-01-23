18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:54

Телеведущий Соловьев не видит ничего постыдного в своей зарубежной недвижимости

Телеведущий Владимир Соловьев хладнокровно отреагировал на уже второе по счету расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное наличию у него элитной недвижимости на севере Италии. Суть упреков в расследовании, скорее, носит этический характер: Соловьев устойчиво ассоциируется со всевозможным  уничижением обобщенно понимаемого Запада и позиционирует себя как преданный России патриот, не особо охотно распространяясь о другой стороне своей жизни. 

Признавая свои богатства в интервью изданию The Insider, Соловьев нашел обвинения неоправданными и попросту нелепыми и подчеркнул, что никогда саму Европу не критиковал, а время от времени критикует исключительно политиков.

Я не государственный служащий, никаких законов не нарушал. Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу «Россия».

Владимир Соловьев

Напоследок лицо федерального телеканала саркастично предложило сотрудникам ФБК расследовать происхождение зарубежной недвижимости у "правой руки" Алексея Навального - Леонида Волкова, а также выяснить, на какие деньги Навальный регулярно ездит за границу.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:25    
13:12. Исправить сегодняшний буржуазный строй России может исключительно воплощение в жизнь идей Маркса и Ленина! Другого не дано! И нечего причитать-бесполезно!

13:54    
Это просто наглядно иллюстрирует, что в действительности является приоритетом для путинской олигархии:
как видим, пропаганда финансируется настолько щедро, что обычный телеведущий делает покупки, мало кому доступные даже из коммерсантов.
Любопытно было бы сравнить бюджеты гос.телеканалов и, например, Академии Наук.

13:12    
13:04 Более подлой и лживой системы власти никогда не было в России. И ты, Саша, как её верный холоп, готов оправдать и поддержать любую её низость, кроме "продажи Курил японцам". И то, до того времени, как она действительно произойдёт.

13:04    
Да, в России сейчас алчный, хищнический капитализм...Кто смел, вроде Соловьёва, тот и съел...Народ, россияне, вы же в массе своей хотели 30 лет назад рыночной экономики, свободы предпринимательства и тд., потому и не нападайте на олигархов-ворюг, буржуев-мошенников, чиновников-коррупционеров-казнокрвадов, богатющих журналюг и др., а просто тихо сосите лапу и размазывайте сопли по щекам!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

14:21 В Петербурге ветеранам предоставят право на бесплатный проезд 22 июня и 8 сентября

14:18 На выборах губернатора Петербурга смогут работать наблюдатели от Общественной палаты

14:07 Горсуд Петербурга обязал принять к рассмотрению иск "навальнистки" к "ВКонтакте"

13:53 Музей блокадной медицины начал свою работу

13:38 Макаров опроверг информацию о своем уходе с должности секретаря петербургского ЕдРа   1

13:30 Макаров: Беглов имел полное право уйти с заседания   2

13:26 В сельских школах Кузбасса ученики падают в голодные обмороки   3

13:20 Профессор Соловей: В Кремле готовятся к эскалации конфликта с Западом

13:07 ЗакС утвердил всех предложенных Смольным кандидатов в вице-губернаторы

12:54 Телеведущий Соловьев не видит ничего постыдного в своей зарубежной недвижимости   4

12:50 ЗакС утвердил Совершаеву на должности вице-губернатора Петербурга   1

12:36 Работу комитета по вопросам законности будет курировать вице-губернатор Кириллов

12:30 РАН назвала присвоения звания почетного профессора главе РПЦ ошибкой

12:25 Совершаева обвинила Резника и Вишневского в желании “хайпануть”   5

12:10 ЗакС одобрил кандидатуру Линченко на должность “строительного” вице-губернатора

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.