Телеведущий Соловьев не видит ничего постыдного в своей зарубежной недвижимости

Телеведущий Владимир Соловьев хладнокровно отреагировал на уже второе по счету расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное наличию у него элитной недвижимости на севере Италии. Суть упреков в расследовании, скорее, носит этический характер: Соловьев устойчиво ассоциируется со всевозможным уничижением обобщенно понимаемого Запада и позиционирует себя как преданный России патриот, не особо охотно распространяясь о другой стороне своей жизни.

Признавая свои богатства в интервью изданию The Insider, Соловьев нашел обвинения неоправданными и попросту нелепыми и подчеркнул, что никогда саму Европу не критиковал, а время от времени критикует исключительно политиков.

Я не государственный служащий, никаких законов не нарушал. Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу «Россия». — Владимир Соловьев

Напоследок лицо федерального телеканала саркастично предложило сотрудникам ФБК расследовать происхождение зарубежной недвижимости у "правой руки" Алексея Навального - Леонида Волкова, а также выяснить, на какие деньги Навальный регулярно ездит за границу.