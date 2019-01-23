Музей блокадной медицины начал свою работу

В здании лечебно-диагностического ребилитационного и научного центра для блокадников открылся музей медицины блокадного Ленинграда, передает официальный сайт Смольного. На церемонию приехал врио петербургского Александр Беглов, успевший утром 23 января совершить также кратковременный и весьма примечательный визит в Мариинский дворец.

Это очень почетно - сохранять память о врачах, санитарах, медицинских сёстрах, которые трудились в блокадном Ленинграде. Они сделали самое главное - не допустили эпидемии. Город жил, боролся и победил. — Александр Беглов

Он напомнил, что, к доблести врачей, даже в самые тяжелые дни осады поликлиники и госпитали не прекращали оказывать людям помощь.

Беглов вручил ветеранам, собравшимся на церемонии, памятный знак "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

Утверждается, что музей создали с нуля в течение двух календарных месяцев. С 1941 по 1944 годы в здании музея на Старорусской улице работал 51-й эвакогоспиталь.

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