Беглов покинул заседание ЗакСа во время выступления Резника

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов покинул заседание петербургского парламента во время выступления раскритиковавшего его депутата фракции Партия роста Максима Резника.



- Уважаемый Александр Дмитриeвич, я не поддерживаю вашу кандидатуру и считаю, что вы не подходите нашему городу, - заявил Резник с трибуны во время обсуждения кандидатов в вице-губернаторы.



После этих слов глава города встал и молча вышел из зала заседаний.



Резник, продолжив выступление, вспомнил о словах Беглова о том, что сознание российской молодежи необходимо защищать от влияния Запада.



- Этот город был создан под влиянием Запада. Человек, который его основал, был под влиянием Запада. Извините, Алекcандр Дмитриевич, вы не подходите Петербургу. То, что приемлемо в Смоленске или Чечне, не приемлемо здесь, - отметил депутат.



Резник также добавил, что не поддержит ни одного из представленных кандидатов в вице-губернаторы. С аналогичным заявлением выступил также лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский.

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