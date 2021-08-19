Депутата-единоросса Киселеву признали почетным колпинцем

Звание "Почетный житель муниципального образования города Колпино" в 2021 году присвоили члену фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Елене Киселевой. Соответствующее решение было принято на заседании местного муниципального совета 18 августа (текст есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Как рассказал мундеп от "Яблока" Роман Волга, в поддержку кандидатуры Киселевой на заседании совета высказались несколько других почетных жителей города. "Яблочник" проект решения критиковал, но проголосовать "против" не смог. По его словам, была предложена только строчка "за". Волга решил испортить бюллетень, написав ниже "против". 12 из 14 присутствовавших депутатов поддержали предложенную кандидатуру.

В решении местного совета сказано, что удостоверение почетного колпинца, нагрудный знак и подарок будут вручены в торжественной обстановке празднования Дня города Колпино. В этом году День города будут отмечать за две недели до выборов, в субботу, 4 сентября.

Киселева - депутат ЗакСа с 2011 года. В шестом созыве возглавляет парламентскую комиссию по социальной политике и здравоохранению. В июле 2018 года единоросс представила с парламентской трибуны инициативу о повышение пенсионного возраста для россиян. Перед принятием на федеральном уровне этот документ проходил предварительное одобрение региональными парламентами. Сама Киселева выступила в защиту пенсионной реформы, заявив, что в стране есть все социальные предпосылки для ее проведения.