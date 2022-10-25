Суд признал законным отказ предоставлять Вишневскому видеозаписи с избирательных участков

Октябрьский районный суд Петербурга не удовлетворил иск депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского к городской избирательной комиссии. Заместитель председателя партии "Яблоко" пытался оспорить отказ СПбИК предоставить ему видеозаписи с нескольких избирательных участков после выборов в ЗакС по 2-му одномандатному округу в 2021 году.

Вишневский оспаривал итоги выборов по нескольким УИК в судах. После решения первой инстанции он запросил у СПбИК видеозаписи с участков за необходимое время и получил отказ, рассказал ЗАКС.Ру представитель "яблочника" Александр Кобринский.

- Представитель Горизбиркома явилась на заседание и заявила, что обжалование завершается судом первой инстанции и если в первой инстанции суд отказал, то больше ни на что права вы не имеете, - рассказал Кобринский о прошедшем заседании. - Но я говорил суду, что это необходимо не только для дальнейшего обжалования, но еще мы могли бы в Следственный комитет обратиться.

Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что намерен подать апелляцию в Горсуд на решение Октябрьского суда.

Среди материалов, которые просил предоставить зампред "Яблока", - видео с участка № 2247, который во время парламентских выборов 2021 года располагался в гимназии № 155 на Греческом проспекте. Вишневский на выборах в ЗакС был основным соперником единоросса Александра Ржаненкова, в итоге одержавшего победу.

На участке № 2247, согласно официальным данным, за Ржаненкова проголосовали 549 избирателей, а за всех его соперников - 33. При этом соседние УИК показали совсем другие результаты: где-то единоросс побеждал с небольшим отрывом, где-то был вторым или даже третьим. За Вишневского на участке № 2247, по официальной информации, проголосовали семь человек. При этом "яблочник" нашел 20 местных жителей, заявивших, что поддержали его на выборах и позже повторивших это в суде.