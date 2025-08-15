Крупник назвал "дикостью" ситуацию с алкомаркетами в Петербурге

Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Павел Крупник рассказал 15 августа в эфире радио "Спутник" об инициативе по запрету работы так называемых алкомаркетов в многоквартирных домах. По словам парламентария, ему поступают десятки жалоб от горожан в связи с деятельностью подобных торговых сетей.

По словам Крупника, сейчас идет публичное обсуждение высказанной им идеи. При этом он указал на необходимость заручиться поддержкой не только фракции ЕР в ЗакСе и депутатов Госдумы, но также и специалистов. Это нужно для того, избежать обвинений в давлении на бизнес, указал он.

— Вот эти алкомаркеты, которые в последние годы во всех новостройках появляются… Знаете, аптека, корм для животных и обязательно алкомаркет. Спальные районы, вот что видит ребенок? Что можно спуститься в тапочках, выйти и купить сразу бутылку водки или вина. Выходит на улицу, а люди идут за алкоголем. На мой взгляд, это просто какая-то дикость, — поделился мнением депутат.

Свои рассуждения Крупник подкрепил примером "временно недружественной нам" Финляндии. Спиртное продается там либо в больших супермаркетах, либо в отдельных магазинах с жестким контролем за торговлей и закрытием магазинов в 21:00, заявил он. При этом в российских магазинах, работающих в жилых домах, может "якобы быть ночной сторож", торгующий алкоголем в не предназначенное для этого время.

Также Крупник сослался на результаты опроса, согласно которому более 50 % респондентов высказались против размещения алкомаркетов в их домах. При этом он ссылался на данные Росстата. Отметим, впрочем, что итоги подобного исследования публиковал в середине июля ВЦИОМ. Согласно представленной информации, 54 % опрошенных высказались "скорее против" алкомаркетов, скорее положительно — 7 %. Еще 35 % заявили о нейтральном отношении к подобным магазинам, а 4 % затруднились с ответом.

На вопрос ведущего о том, что именно предлагается понимать под алкомаркетом, Крупник уточнил, что имеет в виду торговые точки с 70-80 % спиртного в общем объеме выставленного товара. "Алкомаркеты — это серьезные сети с большими деньгами и, конечно, прибыль тоже очень большая. <...> Я не революционер, но я эволюционер. Я за эволюцию процесса. Я считаю, что эта прореха в законодательстве должна нами быть вовремя исправлена, потому что количество жалоб на это с геометрической прогрессией растет", — продолжил рассуждения парламентарий.

В целом вопрос входит в число наиболее острых проблем, с которыми горожане обращаются к депутатам, продолжил он. "Большинство жалоб, которое возрастает особенно в летний период, — это как раз вот эти алкомаркеты, вот это уличное хулиганство. <...> Нет возможности людям отдохнуть, окна открыты", — передал он суть поступающих претензий.

При этом парламентарий обратился к личному опыту времен прошедшей юности. "Я сам был молодым, — отметил он. — Мы сами ходили в детский садик для этого, в беседку, выпивали там, когда нам было по 16 лет, и шли на дискотеку". При этом, по собственному признанию, компания избегала распития алкоголя в парадных и иных местах, где бы их могли заметить.

Говоря о масштабе проблемы, Крупник уточнил, что насчитал 11 алкомаркетов в жилых домах на трех смежных улицах в Петроградском районе. "Это не библиотеки, это даже не компьютерные клубы, это не клубы, где шахматами занимаются", — возмутился он. Владельцам алкомаркетов, по его мнению, следует арендовать места, например, в бизнес-центрах, или же использовать участки земли под строительство отдельно стоящих магазинов.

При этом Крупник признал, что полностью решить проблему удастся едва ли. В то же время он заявил, что и простое снижение количества алкомаркетов уже станет для него "важным шагом". "Чтобы хотя бы на несколько жилых домов один пусть останется, самый приличный, но не 11 [магазинов]", — добавил он. Радиоведущий предположил, что при уменьшении числа торговых точек может вырасти подпольная торговля, однако Крупник отреагировал на эту мысль холодно. "Я не готов думать о людях, которые могут в пиво пшикнуть дихлофосом", — парировал он и добавил, что сам недавно наблюдал за подобным опасным способом потребления пива в одном из скверов Центрального района.

В то же время единоросс скептически отнесся к идее о полном отказе от потребления алкоголя. "Я выпивал, выпиваю и буду выпивать", — постулировал депутат, при этом уточнив, что имеет в виду распитие "бокала холодного вина" на даче или после работы.

О предложении Крупника ограничить работу алкомаркетов в многоквартирных домах рассказало в конце июля RT. Из публикации следовало, что депутат обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой рассмотреть вопрос "об изменении существующих правил расположения алкомаркетов с целью их вынесения за пределы жилых зон и МКД".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру