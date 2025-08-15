Депутат Павлов заинтересовался парковкой у вокзала в Павловске

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Дмитрий Павлов обратился в уполномоченные ведомства из-за затянувшегося строительства парковки у вокзала в Павловске. Об этим депутат рассказал в своем Telegram-канале 15 августа.

По словам Павлова, ему поступают вопросы от граждан, недовольных ситуацией с парковкой у вокзала в Павловске. Стоянка была перегорожена бетонными плитами в конце 2024 года из-за ожидаемого строительства перехватывающей парковки. При этом, как подчеркивает депутат, работы по благоустройству еще не начались.

"Граждане справедливо беспокоятся, что с началом нового учебного года найти место для машины в пешей доступности от вокзала будет просто невозможно! Буду подключаться! Уже направил запросы в уполномоченные ведомства, о результатах буду информировать", - говорится в публикации Павлова.

Напомним, в конце апреля Павлов посетил район новостроек в поселке Детскосельский, где жители более восьми лет ждут окончания строительства дороги на Муромской улице. Компанию ему составили депутаты ЗакСа Александр Ржаненков и Александр Ходосок, а также представители местной администрации и МО "Шушары". Тогда Павлов пообещал вместе с коллегами обратиться к правительству города с просьбой ускорить строительство дороги, а также оборудовать временные дорожки.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Павлова