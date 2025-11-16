Бельский поздравил МГЕР с 20-летием

Спикер Законодательного собрания Петербурга 16 ноября в своих социальных сетях поздравил членов молодежного объединения "Молодая гвардия Единой России" с 20-летием со дня основания. Председателя Заксобрания заявил, что сегодня МГЕР стал "школой гражданской зрелости", через которую проходят будущие управленцы, общественные лидеры и "просто достойные люди".

"Я хорошо знаю многих мгеровцев, регулярно встречаюсь с ними, вижу, как они работают. Ребята умеют брать ответственность, действовать вдумчиво, трудиться на результат. <...> Поздравляю "Молодую гвардию" с юбилеем! Уверен, впереди новые задачи и достижения — ребята к ним готовы", - написал Бельский.

Как указал Бельский, в МГЕР состоит более 190 тысяч активистов. Они проводят патриотические мероприятия, собирают гуманитарную помощь и реализуют благотворительные проекты.

В Петербурге "Молодую гвардию Единой России" возглавляет Александр Амелин. Он же возглавляет центральный штаб движения. Он в своей публикации к юбилею МГЕР также подчеркнул, что считает объединение командой, которое "берет ответственность".

МГЕР основали 16 ноября 2005 года в качестве молодежного крыла "Единой России". Она стала заменой движение "Молодежное единство".

Константин Леньков / Фото: Александр Бельский