Состояние Дома ученых расстроило депутата Ходоска

Депутат Законодательного собрания Александр Ходосок ("Единая Россия") огорчился увиденным в Доме ученых на Дворцовой набережной, о чем он написал 15 ноября в своем telegram-канале. Интерьеры бывшего дворца великого князя Владимира Александровича парламентарий исследовал в ходе экскурсии, которую он оценил как "очень интересную и познавательную".

"Внутреннее состояние дворца оставляет тяжелое чувство. К сожалению, потолки, лепнина и декор покрыты толстым слоем пыли и выглядят очень грязно. Многие окна явно требуют срочного ремонта", — оценил увиденное Ходосок.

Единоросс также сообщил о горестном чувстве из-за того, что экскурсии "идут практически непрерывным потоком", но дворец при этом производит впечатление "неухоженного и забытого". Напоследок он выразил надежду на то, что облик сооружения однажды придет в соответствие с его "историческим и культурным величием".

Сам дворец был построен в стиле неоренессанс во второй половине XIX века для великого князя Владимира Александровича — сына императора Александра II. С 1920 года в здании располагается петербургский Дом ученых имени Максима Горького. Учреждение позиционирует себя как "центр общения и культурного досуга научной интеллигенции". В здании работает библиотека, проходят концерты и работают научные секции.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Ходоска