Бельский возглавил медиарейтинг глав региональных парламентов

Спикер петербургского Законодательного собрания Александр Бельский занял первое место в рейтинге глав региональных парламентов, подготовленном "Медиалогией". В октябре он поднялся сразу на три строчки списка с четвертой позиции, которую занимал месяцем ранее.

Второе место досталось председателю Заксобрания Краснодарского края Юрию Бурлачко, который поднялся сразу на четыре позиции. Третье место, как и месяцем ранее, принадлежит спикеру Московской областной думы Игорю Брынцалову. Он единственный, кто сохранил свою позицию в первой тройке парламентариев по сравнению с сентябрем.

Медиарейтинг строится на основе публикаций о персоне в СМИ. В числе наиболее резонансных сообщений о Бельском оказались новости о том, что в ЗакСе обсуждают возможность запрета телефонов в школах и создания масштабной пешеходной зоны в центре Петербурга с введением платного въезда для машин, а также слова спикера о заморозке проекта реконструкции стадиона "Петровский" и сообщение о внесении в ЗакС законопроекта о местном самоуправлении. Сам законопроект был принят на этой неделе депутатами в первом чтении, ЗАКС.Ру писал об этом.

В предыдущий раз Бельский занимал первое место медиарейтинга по итогам января. В последующие месяцы он держался в первой тройке, пока не выбыл из нее по результатам июля. Возвращение случилось только сейчас.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру