Бельский заявил о заморозке проекта по реконструкции стадиона "Петровский"

Проект по реконструкции стадиона "Петровский", которую Смольный рассчитывал провести в сотрудничестве с Газпромом, заморожен, заявил спикер Законодательного собрания Александр Бельский в интервью "Спортивному эксперту". Он объяснил это нехваткой средств.

— Был проект с Газпромом, но пока он сейчас недостаточно финансируемый для того, чтобы реализовать его, поэтому пока проект заморожен. Стадион стоит, мы его обслуживаем, периодически на нем играют и проводят соревнования как по футболу, так и по другим видам, — заявил председатель городского парламента.

При этом Бельский заявил о том, что планы реконструкции "Петровского" никуда не делись. Главное здесь заключается в том, чтобы сохранить спортивный кластер на занимаемом участке и не позволить передачу земли для других целей, отметил он. При этом спикер признал, что содержание подобного стадиона представляет собой "достаточно дорогостоящее мероприятие для правительства города", и потому требуется принятие "каких-то решений". "Мы ищем людей, которые могли бы реализовать эти проекты", — добавил он.

Соглашение с Газпромом о реконструкции стадиона было подписано в июне 2023 года. В Смольном рассчитывали, что на территории будущего комплекса появится футбольная арена на 16 тысяч мест, музей спорта, образовательные и спортивные студии, гостиница и прочее. Территорию вокруг комплекса рассчитывали благоустроить.

