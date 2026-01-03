США нанесли удары по Венесуэле

Утром 3 января ряд военных объектов на территории Венесуэлы подвергся бомбардировке. По сообщению CBS News, приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп. Глава Венесуэлы Николас Мадуро объявил режим чрезвычайного положения в стране.

"Президент Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле, включая военные объекты, сообщили американские официальные лица", — говорится в сообщении CBS.

Причиной решения назвали усиление кампании США в отношении Мадуро. Официально Белый дом не подтверждал участие армии США в атаке.

По сообщениям СМИ, ударам подверглись военная база Фуэрте-Тиуна и авиабаза в столице Венесуэлы Каракасе, порт Каракаса, остров Маргарита и ряд других объектов.

США уже несколько месяцев оказывают политическое давление на Венесуэлу. В Карибское море переброшена авианосная группа и тысячи военнослужащих, американские власти неоднократно заявляли о проведении атак на суда, которые, по их версии, могли использоваться для перевозки наркотиков.

UPD: Трамп заявил в соцсети Truth Social о том, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Удар по Венесуэле он назвал успешным, пообещав дать подробности позже.

Андрей Казарлыга