Беглов встретился с участниками СВО в НИИ имени Джанелидзе

В преддверии Дня защитника отечества губернатор Александр Беглов посетил НИИ скорой помощи Джанелидзе и пообщался с пациентами — участниками специальной военной операции, рассказали на сайте Смольного 18 февраля. Участие в беседе приняли бойцы из ряда регионов, включая Ленинградскую область, их родные, а также члены городского правительства и ветеран СВО и участник федеральной программы "Время героев" Александр Верюжский.

Губернатор поздравил пациентов с приближающимся праздником и назвал поддержку участников СВО в числе приоритетов Смольного. По словам Беглова, НИИ имени Джанелидзе можно считать одним из лучших стационаров города.

"Врачи института — профессионалы, они умеют творить чудеса. Все возможности клиники направлены на то, чтобы обеспечить выздоровление. Институт ведет уникальную научную работу в области протезирования и хирургии, в его составе действует крупнейший в СЗФО ожоговый центр", — добавил губернатор.

Глава Петербурга рассказал бойцам о возможностях реабилитации в специальных центрах. Кроме того, с семьей каждого бойца СВО работают кураторы, которые разрешают юридические, материальные, медицинские и другие вопросы.

С праздником бойцов поздравил не только градоначальник. Вице-губернатор Борис Пиотровский с коллегами посетил госпиталь при университете имени Ильи Мечникова. Его коллега Сергей Кропачев, в свою очередь, побывал в Городской многопрофильной больнице №2, а Евгений Разумишкин — в Александровской больнице. Все они встретились с пациентами, которые прибыли из зоны СВО и получают медицинскую помощь в Петербурге.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный