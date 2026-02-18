Суд обязал СПбГУ отреставрировать помещения в здании Двенадцати коллегий

По иску комитета по госконтролю, использованию и охране памятников Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал СПбГУ отремонтировать помещения и мебель в здании Двенадцати коллегий, сообщил "Деловой Петербург" 18 февраля. Университет должен будет отреставрировать 11 объектов культурного наследия в течение трех лет.

Среди помещений, которые нужно восстановить, оказались библиотека, фонды и кафедра гистологии и цитологии. Также вузу предстоит исправить кресла, столик, стул и книжные шкафы. Кроме того, суд обязал СПбГУ отремонтировать помещения дворца императора Петра II и памятник "Корпус Гофмейстерский (Кавалерский)".

В случае невыполнения реставрационных работ Смольный просил назначить штраф СПбГУ в размере 20 тысяч рублей ежемесячно за каждый объект. Однако Арбитражный суд сократил сумму до 5 тысяч рублей в месяц.

Как отметил "ДП", для коммерческих структур комитет может запрашивать штрафы по 100-200 тысяч рублей ежемесячно, при этом суд, как правило, его поддерживает.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру