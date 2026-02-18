Проверка системы оповещения в Петербурге пройдет 4 марта

Работу региональной системы оповещения населения проверят в пятницу, 4 марта, в период с 10:30 до 10:50, заявили на сайте СПб ГКУ "Городской Мониторинговый центр".

Во время проверки включат электромеханические сирены, технические средства оповещения, устройства информирования и оповещения. Также задействуют телеканалы и радиовещательные станции. Кроме того, во время проверки впервые используют канал "Оповещение населения Санкт-Петербурга" в MAX.

С 10:40 до 10:43 прозвучит предупредительный сигнал "Внимание всем!". Включат сирены, сигнал транслируют по трем каналам проводного радио и спецсредствам оповещения населения. Затем в течение одной минуты начнет передаваться информация по радиовещательным станциям, телевизионным каналам и сетям операторов связи проводного радиовещания. Далее с 10:45 до 10:46 передадут речевое сообщение о проведении проверки.

Напомним, в Петербурге подобные проверки проводятся дважды в год: весной и осенью. Последняя проверка проходила 1 октября 2025 года.

Дарья Нехорошева