На службу в МЧС планируют отправлять до пяти тысяч срочников ежегодно

На пленарном заседании Совета Федерации 18 февраля глава МЧС Александр Куренков сказал, что до пяти тысяч срочников ежегодно могут отправлять на службу в пожарные подразделения, написала "Парламентская газета".

Подобные меры министр связал с недостатком сотрудников в территориальных органах МЧС. По его словам, в Москве и Магаданской области кадровый дефицит составляет 27%, в Тульской области — 30%, в Удмуртии — 35%. В ответ на это ведомство предложило набирать пожарных из числа срочников, добавил он.

"С Минобороны достигнуты договоренности о выделении МЧС ежегодно до пяти тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования подразделений противопожарной службы без увеличения предельной штатной численности", — сказал Куренков.

Министр добавил, что обсуждается возможность предоставлять отсрочки от призыва на службу тем, кто учится в вузах по специальностям в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий. Предполагается максимум 200 отсрочек в год.

Ранее Александр Куренков заявлял об оттоке кадров из подразделений МЧС, о чем писал "Коммерсантъ". Он отмечал, что уже достиг договоренностей с Министерством обороны насчет привлечения военнослужащих по призыву для работы в противопожарных службах.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру