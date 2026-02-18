Выплата контрактникам в Петербурге увеличилась на 1 млн рублей

В Петербурге единовременная выплата при заключении контракта с Министерством обороны повысилась на миллион рублей. Теперь она в совокупности составляет 4 млн рублей, обратила внимание "Фонтанка" 18 февраля.

Единовременная выплата при подписании контракта с МО складывается из двух составляющих: 3,6 млн выплачивают городские власти, 400 тысяч - федеральные. Ежемесячная заработная плата для служащих в зоне специальной военной операции на текущий момент начинается от 210 тысяч рублей.

В январе власти Петербурга увеличили выплату за подписание контракта с МО с 2,1 млн до 2,6 млн рублей. Ленобласть, в свою очередь, в феврале подняла размер выплаты до трех млн рублей.

Кроме Санкт-Петербурга и Ленобласти, получить более 3 млн при заключении контракта на военную службу можно в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, в Приморском и в Краснодарском краях, а также в ХМАО-Югра. Все эти регионы - лидеры по размеру единовременных выплат в России.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру