Сотрудник полиции задержан по делу о взятках от торговцев

Старший оперуполномоченный "экономической" полиции по Кировскому району Петербурга задержан по делу о получении двух взяток (п. "б" ч.5 ст. 290 УК РФ) от предпринимателей ему предъявлено обвинение, сообщили 17 февраля в Следственном комитете. Также задержаны двое предполагаемых посредников в передаче взятки (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с марта по декабрь 2025 года полицейский мог получить две взятки от коммерсантов по 150 тысяч рублей каждая. В обмен на деньги он якобы должен был предупреждать их о полицейских проверках и обеспечить непривлечение к ответственности в случае выявления нарушений на торговых точках.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, речь шла о "непринятии должных мер по контролю за торговлей алкоголем на территории района". В качестве возможных посредников в СК назвали старшего участкового уполномоченного одного из районных отделов полиции, а также его знакомого.

Задержание произошло в результате совместных действий СК, регионального УФСБ и Управления собственной безопасности МВД. По месту жительства обвиняемого провели обыск.

Ранее прокуратура обратилась в суд с требованием изъять имущество бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Красносельскому району Юрия Шуравина и его супруги. Ведомство потребовало взыскать с них 38 млн рублей и обратить в доход государства земельный участок и жилой дом в Ленинградской области, а также автомобиль Mercedes-Benz.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет (скриншот видео)