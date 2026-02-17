РКН не стал комментировать сообщения о блокировке Telegram с апреля

Роскомнадзору "нечего добавить к ранее опубликованной информации" по поводу сообщений о возможной полной блокировке мессенджера Telegram с 1 апреля, сообщила "Фонтанке" пресс-служба РКН 17 февраля.

Ранее утром 17 февраля Baza сообщила со ссылкой на неназванные источники в нескольких ведомствах, что с 1 апреля РКН может заблокировать Telegram. По данным издания, пользователи не смогут открывать мессенджер ни через мобильные сети, ни через стационарный интернет.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил ограничения в отношении Telegram. Ведомство сослалось на несоблюдение сервисом российского законодательства и недостаточные, по его мнению, меры по противодействию мошенничеству. Глава комитета по информационной политике Госдумы Сергей Боярский позже заявлял, что Telegram и РКН находятся в постоянном контакте по урегулированию сложившейся ситуации. По его словам, для снятия ограничений сервису необходимо выполнить требования ведомства - локализовать данные пользователей, сотрудничать с правоохранительными органами и оперативно удалять запрещенную информацию, которую мошенники распространяют с помощью мессенджера.

Екатерина Гусева / Фото: РКН