Более 300 студенток получили выплаты по беременности в Петербурге в 2025 году

В 2025 году в Петербурге 346 студенток получили выплаты по беременности, рассказала 17 февраля председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова на заседании правительства города. Мера поддержки школьниц и студенток появилась в Петербурге меньше года тому назад.

— Сегодня при отрицательной динамике демографического развития страны мы видим стабилизацию и небольшой рост в определенных категориях граждан. И нам очень нравится, что этот рост мы видим среди молодых и студенческих семей. И по итогам предыдущего года 100 тысяч рублей у нас получили 346 молодых девочек, студенток, — сообщила Фидрикова.

Заявление главы комитета прозвучало в ответ на вопрос депутата Государственной думы Оксаны Дмитриевой, которая поинтересовалась результатами введенной в Петербурге меры поддержки беременных учащихся.

Фидрикова отметила, что говорить о демографическом поведении следует с осторожностью, поскольку оно "отложено по результативности". В то же время, по ее словам, сейчас наблюдается повышение рождаемости в молодых семьях. Этот факт глава комитета связала с принятыми ранее в Петербурге мерами, такими как отмена платы за детские сады и выдача подарочных наборов для новорожденных.

Поправки о выплате 100 тысяч рублей школьницам и студенткам, вставшим на учет после 12-й недели беременности, внес на рассмотрение Законодательного собрания губернатор Александр Беглов. Это произошло в конце мая 2025 года, а уже спустя две недели городской парламент принял их в третьем чтении. В тот же день Беглов подписал принятые поправки.

В конце января комитет по соцполитике представил проект о введении в Петербурге единовременных выплат для студенческих семей при рождении ребенка. Размер перечисляемых средств составит 200 тысяч рублей.

