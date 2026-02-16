Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности

Президент Владимир Путин подписал 16 февраля указ об исключении Сергея Иванова из состава Совета безопасности России. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> изменение, исключив из него Иванова С.Б.", — говорится в документе.

В начале февраля Путин освободил Иванова от должности своего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это произошло по просьбе самого Иванова.

Иванову 73 года, он родился в Ленинграде, в советские годы служил в КГБ. После развала СССР он продолжил работу в разведке, дослужившись до поста замдиректора ФСБ. В дальнейшем он занимал посты министра обороны, работал в правительстве на должностях первого вице-премьера и вице-премьера. С 2011 по 2016 год руководил администрацией президента. После отставки перешел на должность советника главы государства, которую занимал до последнего времени.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль