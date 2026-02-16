ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
16 февраля 2026

Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности

Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности

Президент Владимир Путин подписал 16 февраля указ об исключении Сергея Иванова из состава Совета безопасности России. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> изменение, исключив из него Иванова С.Б.", — говорится в документе.

В начале февраля Путин освободил Иванова от должности своего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это произошло по просьбе самого Иванова.

Иванову 73 года, он родился в Ленинграде, в советские годы служил в КГБ. После развала СССР он продолжил работу в разведке, дослужившись до поста замдиректора ФСБ. В дальнейшем он занимал посты министра обороны, работал в правительстве на должностях первого вице-премьера и вице-премьера. С 2011 по 2016 год руководил администрацией президента. После отставки перешел на должность советника главы государства, которую занимал до последнего времени.




