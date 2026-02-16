Ученые СПбГУ разработают "энциклопедию традиционных ценностей"

СПбГУ разрабатывает "энциклопедию традиционных ценностей", сообщила 16 февраля "Парламентская газета" со ссылкой на замминистра юстиции Олега Свириденко. Заявление прозвучало на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

"Университет разрабатывает энциклопедию традиционных ценностей, и вопрос законодательства приостановлен по этой теме. Мы ждем, когда они нам выдадут эту энциклопедию", — сказал Свириденко.

Планируется, что в энциклопедии также будут даны определения таким общим понятиям, как "мир" и "дружба".

Ранее, в июне 2025 года, ректор СПбГУ Николай Кропачев рассказывал о работе по созданию толкового словаря государственного русского языка, отражающего традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру