Петербург занял 56-е место по динамике потребительского спроса в 2025 году

По итогам 2025 года потребительский спрос в Петербурге вырос на 2,41%, сообщило 16 февраля РИА Новости на основании проведенного исследования. В рейтинге российских регионов Северная столица заняла только 56-е место, при этом рост оказался ниже среднероссийского. В среднем затраты одного жителя в месяц составляли в Петербурге 68,3 тысячи рублей.

Первое место в рейтинге досталось Чукотскому автономному округу, где потребительский спрос за год вырос на 13,86%. Второе место отошло Магаданской области (10,15%), третье — Удмуртии (9,22%). В четырех регионах динамика спроса оказалась ниже, чем в прошлом году. Так, в Ненецком автономном округе этот показатель составил -1,13%, в Мурманской области он оказался на уровне -1,04%, в Тульской области снижение составило 0,91%.

В Москве рост за год составил 2,8%, столица заняла 50-е место в списке. Ленинградская область заняла 14-е место. Здесь потребительский спрос вырос за год на 5,24%, а среднедушевые траты в месяц составили 47,9 тысячи рублей.

В среднем по России потребительский спрос увеличился на 2,93%. По сравнению с 2024 годом его темпы замедлились более чем в два раза. При построении рейтинга потребительский спрос оценивали как сумму оборота розничной торговли и общественного питания, а также объема платных услуг. В структуре потребительских расходов в 2025 году 72% приходилось на розничную торговлю, 23% — на рынок услуг, а оставшиеся 5% — на общепит.

Ранее стало известно, что Петербург занял второе место в России по размеру вкладов населения. Согласно проведенному исследованию, среднедушевой объем банковских вкладов в Северной столице составляет 1,04 млн рублей. Первое место заняла Москва, где на каждого жителя приходится по 1,84 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру