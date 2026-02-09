Петербург занял второе место в России по размерам вкладов

Москва и Петербург возглавили рейтинг российских регионов по размеру вкладов населения, сообщило 9 февраля РИА "Новости" со ссылкой на проведенное исследование. В Северной столице среднедушевой объем банковских вкладов составляет 1,04 млн рублей. В Москве этот показатель оказался почти вдвое больше, достигнув 1,84 млн рублей.

Третье место досталось Ненецкому автономному округу, где на одного жителя приходится по 735,8 тысячи рублей в банковских вкладах. В первую пятерку также вошли Магаданская (701,5 тысячи) и Мурманская (600,1 тысячи рублей) области.

Петербург стало лидером по приросту вкладов в пересчете на одного жителя. За год этот показатель увеличился здесь на 222 тысячи рублей, или же на 28,2 %. В целом по России рост составил 14,5 %, а средний размер вкладов равняется 496,6 тысячи рублей в пересчете на одного человека

На последнее место исследователи поместили Ингушетию, где размер банковских вкладов на одного человека составляет 26,4 тысячи рублей. На одного жителя Чечни приходится по 31,5 тысячи рублей, на одного жителя Дагестана — по 61,6 тысячи рублей в банках.

При построении рейтинга исследователи отталкивались от данных Банка России и Росстата. Регионы ранжировались по среднедушевому объему вкладов по состоянию на 1 января 2026 года.

В прошлом году Петербург также занимал второе место по объемам вкладов. Тогда этот показатель составлял в городе 821 тысячу рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру