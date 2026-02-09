Суд в Мурманской области оштрафовал пенсионера за лайки иноагентам

Ковдорский районный суд Мурманской области оштрафовал 23 января на 30 тысяч рублей местного жителя Василия Йовдия из-за лайков под постами иностранных агентов. Протокол на гражданина составили по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), текст постановления опубликован на сайте суда.

Дело об административном правонарушении в отношении Йовдия возбудила районная прокуратура по результатам анализа материалов проверки, поступившим от ФСБ. Ему вменили выставление лайков под видеозаписями в YouTube, опубликованными неназванными иностранными агентами. Судя по описанию, один из роликов был посвящен убийству начальника войск химзащиты генерала Игоря Кириллова, погибшего в конце 2024 года в Москве в результате взрыва.

"Йовдий В.М. <...> в социальной сети Youtube оставил одобрительные комментарии (реакции в виде "лайков") под видеоматериалом", — говорится в тексте постановления.

Суд счел, что публичное одобрение "подобных материалов" направлено на дискредитацию российской армии.

Сам Йовдий на заседание не явился, но заявил о признании вины и раскаянии за свои действия. О нем известно, что это пенсионер с украинским гражданством, проживающий в России на основании вида на жительство.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру