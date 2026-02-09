Суд оштрафовал замглавы Василеостровского района

Заместителя главы администрации Василеостровского района привлекли к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан, сообщили 9 февраля в пресс-службе прокуратуры Петербурга. По информации ЗАКС.Ру, суд оштрафовал Артема Гырлу, который курирует отделы благоустройства и районного хозяйства, а также жилищный отдел и районное жилищное агентство.

Как отмечают в прокуратуре, однажды в районную администрацию поступило обращение местной жительницы, в котором она обжаловала действия замглавы района. Оказалось, что ее обращение рассматривал чиновник, действия которого она обжаловала. В отношении сотрудника районной администрации составили протокол по статье о нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП). Ему назначен штраф. Сумма не уточняется.

Гырла занимает должность заместителя главы администрации с мая 2024 года. В прошлом он работал в администрации Приморского района и аппарате вице-губернатора Евгения Разумишкина. Назначение в Василеостровском районе произошло после задержания бывшего замглавы Владлена Родионова, которого в 2025 году приговорили к шести годам за получение взятки в особо крупном размере.

Константин Леньков / Фото: Администрация Василеостровского района