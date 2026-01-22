Экс-замглавы Василеостровского района Родионов приговорен к шести годам колонии

Василеостровский районный суд приговорил 22 января к шести годам колонии строгого режима бывшего замглавы Василеостровского района Владлена Родионова по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также экс-чиновника оштрафовали на 12 млн рублей и запретили ему в течение семи лет работать на госслужбе.

Родионов занимал должность замглавы районной администрации с октября 2019 по апрель 2024 года. Как установил суд, он предложил заместительнице гендиректора ООО "Менеджмент Недвижимости Груп" помочь ему с получением взятки от главы компании. Размер взятки должен был составить 15 % от суммы всех контрактов, заключенных администрацией с ЗАО "Сити Сервис", учредителем которого выступало "Менеджмент Недвижимость Груп". В обмен на деньги Родионов обещал не реагировать на недостатки при выполнении компанией контрактов и не привлекать ее к ответственности за это. Также он сулил помощь в дальнейшем заключении контрактов по уборке дворов на территории района и общее покровительство фирме.

Всего с февраля 2020 по июль 2023 года чиновник получил на сумму 8,5 млн рублей в обмен на контракты по уборке внутриквартальных территорий из состава земель общего пользования в МО "Остров Декабристов". В январе 2024 года он потребовал от посредницы еще 6,8 млн рублей за бездействие в отношении УК "Терра" и общее покровительство. Посредница на это согласилась, но в итоге обратилась в правоохранительные органы. Родионов был задержан в апреле 2024 года при получении 1,5 млн рублей.

"Родионов вину признал, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничеств", — отметили в судебной пресс-службе.

Общая сумма полученных чиновником средств составила почти 10 млн рублей. Деньги конфискованы в доход государства.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру