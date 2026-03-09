Суд арестовал несовершеннолетнего поджигателя заправки в Металлострое

Колпинский районный суд Петербурга 9 марта арестовал на два месяца несовершеннолетнего, обвиняемого в поджоге заправки Fasters Oil в поселке Металлострой, сообщила Объединенная пресс-служба судов города. Ему вменяют совершение террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК). Подросток пробудет в следственном изоляторе минимум до 6 апреля.

По данным следствия, 7 марта 14-летний облил легковоспламеняющейся жидкостью одну из колонок на заправке "в целях дестабилизации деятельности органов власти" и воздействия на принимаемые ими решения. Следователи считают, что несовершеннолетний имел умысел на совершение поджога для устрашения населения. В суде подросток заявил, что действовал по указаниям неизвестных, представившихся представителями спецслужб. Они якобы угрожали ему и его семье физической расправой.

Обвиняемый вину признал частично, не согласившись с квалификацией. Он просил суд отпустить его под домашний арест.

С начала февраля это уже минимум третье уголовное дело о теракте из-за поджогов заправочных станций. На фоне участившихся происшествий городские власти запретили продавать бензин несовершеннолетним.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру