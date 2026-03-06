Суд взыскал 825 тысяч рублей с посетителя Эрмитажа за повреждение трона

Калининский районный суд Петербурга обязал посетителя Государственного Эрмитажа Александра Дробышева выплатить 825 тысяч рублей за повреждение музейных экспонатов, сообщила 6 марта руководитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева. Мужчина сел на исторический трон магистра Мальтийского ордена и поставил ноги на скамью, после чего предметам потребовалась реставрация. Также с посетителя Эрмитажа взыскали госпошлину в размере 21 тысячи рублей.

Суд установил, что на предметах музейной коллекции образовались повреждения. У трона деформировалось сиденье и порвалась бархатная обивка, а на резной золоченой подножной скамье появились трещины и разрывы ткани.

Перед обращением в суд музей направлял ответчику досудебную претензию, однако она осталась без ответа.

Инцидент произошел в марте прошлого года. Во время экскурсии Дробышев сел на трон и положил ноги на резную золоченую скамью, чтобы сделать селфи. Когда сотрудники музея попросили мужчину встать с трона, он отреагировал агрессивно. Дробышев повредил трон магистра Мальтийского ордена, который изготовили в конце XVIII века для императора Павла I.

