ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 6 марта 2026, 12:56

Суд взыскал 825 тысяч рублей с посетителя Эрмитажа за повреждение трона

фото ЗакС политика Суд взыскал 825 тысяч рублей с посетителя Эрмитажа за повреждение трона

Калининский районный суд Петербурга обязал посетителя Государственного Эрмитажа Александра Дробышева выплатить 825 тысяч рублей за повреждение музейных экспонатов, сообщила 6 марта руководитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева. Мужчина сел на исторический трон магистра Мальтийского ордена и поставил ноги на скамью, после чего предметам потребовалась реставрация. Также с посетителя Эрмитажа взыскали госпошлину в размере 21 тысячи рублей.

Суд установил, что на предметах музейной коллекции образовались повреждения. У трона деформировалось сиденье и порвалась бархатная обивка, а на резной золоченой подножной скамье появились трещины и разрывы ткани.

Перед обращением в суд музей направлял ответчику досудебную претензию, однако она осталась без ответа.

Инцидент произошел в марте прошлого года. Во время экскурсии Дробышев сел на трон и положил ноги на резную золоченую скамью, чтобы сделать селфи. Когда сотрудники музея попросили мужчину встать с трона, он отреагировал агрессивно. Дробышев повредил трон магистра Мальтийского ордена, который изготовили в конце XVIII века для императора Павла I.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама