Эрмитаж потребовал взыскать более 800 тысяч рублей с севшего на трон посетителя

Государственный Эрмитаж намерен взыскать с посетителя 825,8 тысячи рублей в оплату реставрационных работ с Александра Дробышева из-за повреждений трона Мальтийского ордена, сообщила 10 декабря глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Также музей намерен взыскать с ответчика госпошлину в размере 21,5 тысячи рублей. Исковое заявление будет рассматриваться в Калининском районном суде, предварительное заседание назначено на 26 января 2026 года.

Инцидент, повлекший судебное разбирательство, произошел днем 21 марта в зале № 172. В Эрмитаже считают, что Дробышев во время экскурсии уселся на трон и положил ноги на резную золоченую подножную скамью, обитую бархатом. Как пишет в своем telegram-канале Лебедева, делал он это, "грубо нарушив правила посещения музея, несмотря на активные предостережения музейных смотрителей".

Результатом подобного поступка мог стать урон состоянию музейных экспонатов. Специалисты обнаружили деформацию сиденья трона с повреждением бархата на поверхности, а также разрывы ткани подножной скамьи. Досудебную претензию Дробышев оставил без внимания, отмечает Лебедева.

О задержании посетителя, усевшегося в марте на трон Мальтийского ордена, сообщала пресс-служба Росгвардии. По рассказу, посетитель переступил через веревочное ограждение и сел на экспонат ради селфи. На замечание смотрительницы гражданин якобы отреагировал агрессивно и встал ногами на подножную скамью. Посетителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств.

Сам трон был изготовлен в конце XVIII века для императора Павла I, который пустил рыцарей Мальтийского ордена после захвата Мальты Наполеоном. Сам самодержец в 1798-1801 годах был Великим магистром ордена.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Росгвардии Петербурга