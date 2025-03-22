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Новости 14:35

Росгвардия увезла из Эрмитажа севшего на тронное кресло посетителя

фото ЗакС политика Росгвардия увезла из Эрмитажа севшего на тронное кресло посетителя

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пожелавшего сфотографироваться на тронном кресле магистра мальтийского ордена в Эрмитаже, сообщила 22 марта пресс-служба ведомства. 

Происшествие случилось 21 марта. Один из посетителей зашел за веревочное ограждение и сел на экспонат XVIII века, принадлежавший императору Павлу I, чтобы сделать селфи. Ему сделала замечание смотрительница музея, однако мужчина к ней не прислушался. "Он отреагировал агрессивно и встал ногами на экспонат (подножная скамеечка)", - заявили в пресс-службе Росгвардии. 

Силовики, осуществляющие охрану Эрмитажа, оперативно задержали непослушного посетителя. Он был доставлен в 78-й отдел полиции. 

Для экспоната инцидент не прошел бесследно. Сотрудники музея выявили на кресле микроповреждения и отправили его на экспертизу. 

Это не первый раз, когда посетитель Эрмитажа пытается "занять трон" во дворце. В декабре 2024 года Росгвардия задержала в музее гостя из Подмосковья, который сначала сел на трон в Фельдмаршальском зале, а потом пытался сорвать несколько картин в галерее. 

фото из Telegram-канала Росгвардии Петербурга


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