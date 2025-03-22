Росгвардия увезла из Эрмитажа севшего на тронное кресло посетителя

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пожелавшего сфотографироваться на тронном кресле магистра мальтийского ордена в Эрмитаже, сообщила 22 марта пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось 21 марта. Один из посетителей зашел за веревочное ограждение и сел на экспонат XVIII века, принадлежавший императору Павлу I, чтобы сделать селфи. Ему сделала замечание смотрительница музея, однако мужчина к ней не прислушался. "Он отреагировал агрессивно и встал ногами на экспонат (подножная скамеечка)", - заявили в пресс-службе Росгвардии.

Силовики, осуществляющие охрану Эрмитажа, оперативно задержали непослушного посетителя. Он был доставлен в 78-й отдел полиции.

Для экспоната инцидент не прошел бесследно. Сотрудники музея выявили на кресле микроповреждения и отправили его на экспертизу.

Это не первый раз, когда посетитель Эрмитажа пытается "занять трон" во дворце. В декабре 2024 года Росгвардия задержала в музее гостя из Подмосковья, который сначала сел на трон в Фельдмаршальском зале, а потом пытался сорвать несколько картин в галерее.

фото из Telegram-канала Росгвардии Петербурга