В Эрмитаже задержали мужчину, который пытался сорвать картины

Сотрудники Росгвардии задержали в Эрмитаже 39-летнего жителя Московской области, который пытался сорвать картины, сообщили в пресс-службе УВО по Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел днем 6 декабря. Нарушитель порядка также успел сесть на трон в Фельдмаршальском зале.

"Служба безопасности музея с помощью камер видеонаблюдения обнаружила, что один из посетителей сел на трон, установленный в Фельдмаршальском зале и являющийся музейным экспонатом. Сразу после этого мужчина направился в Военную галерею 1812 года, где из хулиганских побуждений начал хватать руками выставленные на обозрение картины, пытаясь их сорвать", - рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

После задержания мужчину доставили в 78-й отдел полиции. По предварительной информации, в Петербурге он навещал мать. Во время визита в Северную столицу он также решил посетить музей.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело по статье о вандализме из-за граффити с запрещенной символикой на одном из домов в Красносельском районе.

Константин Леньков / Фото УВО по Петербургу и ЛО