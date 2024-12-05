В Петербурге возбудили дело о вандализме из-за надписей в Красносельском районе

Полиция Красносельского района Петербурга возбудила уголовное дело о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ) из-за надписей и рисунков на стене дома, сообщили 5 декабря в ГУ МВД по региону. Сами изображения были сделаны еще в минувшем апреле.

Подозреваемыми по делу проходят двое жителей Петергофа в возрасте 16 и 18 лет. Оба были задержаны оперативниками центра "Э" 11 июля по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), отметили в полиции. В дальнейшем силовики пришли к выводу о причастности обоих к совершению еще одного преступления.

"В апреле текущего года они нанесли на фасад дома 7 по улице Адмирала Трибуца дискредитирующие надписи и символы нацистской символики", — полагают в полиции.

Отдел дознания УМВД по Красносельскому району возбудил дело о вандализме. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Месяцем ранее полиция задержала в Стрельне троих местных жителей из-за плаката с изображением голубя. Как выяснилось позже, изображение оказалось реквизитом для съемок видеоролика.

Фото: ЗАКС.Ру