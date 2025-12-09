Суд отправил в колонию совладельца "Грибоедова" по делу о четырех убийствах

Красногвардейский районный суд приговорил 9 декабря совладельца клуба "Грибоедов" Олега Каштело к девяти годам колонии строгого режима по делу о четырех убийствах, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Кроме того, фигурант должен будет выплатить 3 млн рублей в качестве возмещения морального и 187 тысяч рублей для возмещения материального вреда потерпевшим.

В списке предъявленных Каштело обвинений оказались убийство с похищением человека (пп. "в", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), организация убийства двух и более лиц, сопряженного с похищением человека (ч. 3 ст. 33, пп. "а," "в", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также пособничество в убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 6 ст. 17, п. "д" ст. 102 УК РСФСР). Речь шла об убийствах участника "Тамбовской" ОПГ Гуняшина, главы совета директоров АООТ "Рефрижераторный флот" Коломойца, экс-сотрудника РУБОП Максимова и чемпиона СССР по легкой атлетике Бордукова, произошедших в период с 1993 по 2000 год.

"Каштело вину признал, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве", — отметили в пресс-службе судов.

Об аресте Каштело стало известно в феврале 2024 года. Расследование дела продолжалось до августа 2025 года, когда материалы были переданы в суд.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга