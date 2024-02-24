Суд арестовал совладельца клуба "Грибоедов" по старому делу об убийстве

Совладелец клуба "Грибоедов" предприниматель Олег Каштело и его знакомый Александр Сиваков проведет ближайшие два месяца под стражей, сообщила вечером 23 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Обоих обвиняют в причастности к совершению убийства по организованной группой (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ) почти четверть века назад.

Меру пресечения обоим фигурантам избрал Октябрьский районный суд. По версии следствия, в 2000 году Каштело заказал убийство своего телохранителя Сергея Максимова. Для этого он приискал двоих исполнителей и привлек к делу Сивакова в качестве соучастника. Исполнителям Каштело выдал два пистолета и предоставил машину ВАЗ 2106 Сивакова, после чего дал указания, где искать жертву.

Убийство произошло вечером 26 января 2000 года в холле общежития на Сиреневом бульваре, в телохранителя выстрелили не менее семи раз. "Максимов скончался. Далее Каштело порекомендовал Сивакову дать ложные показания при допросе в качестве свидетеля по факту убийства Максимова", — передает позицию следствия судебная пресс-служба.

Обвинение обоим фигурантам было предъявлено 22 февраля. В суде Сиваков показал, что "занимается строительными работами по сарафанному радио", вину признавать отказался. Каштело не отрицал, что просил у Сивакова машину, однако заказчиком убийства себя не признал. По его версии, гибель Максимова стала следствием "эксцесса исполнителя", а сам он о таком не просил.

Против заключения под стражу возражали оба фигуранта, при этом Каштело просил домашний арест. Следователь отмечал, что совладельца "Грибоедова" задержали незадолго до вылета в Таиланд, и ходатайствовал о помещении обоих в СИЗО. "Уж если бы я хотел уехать, я бы выбрал какой-то менее заметный способ. Таиланд — это совпадение", — возразил на это Каштело.

Суд назначил обоим арест до 21 апреля.

Также накануне под арест отправились предполагаемые заказчик и исполнитель стрельбы перед школой № 622 Выборгского района, в результате которой был смертельно ранен водитель из Узбекистана. Следствие полагает, что киллер планировал стрелять в адвоката Виктора Патрушева, но обознался и выстрелил в его шофера.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram