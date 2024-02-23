Вероятные исполнитель и заказчик стрельбы у школы в Петербурге отправлены в СИЗО

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу Гинтераса Рагаускаса и Андрея Артюхина по делу о попытке убийства адвоката Виктора Патрушева, об этом 23 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, Рагаускас заказал у Артюхина убийство адвоката Патрушева за 5 млн рублей. Также заказчик дал исполнителю пистолет для совершения дела.

Во вторник, 20 февраля, киллер должен был выполнить задание у школы №622 Выборгского района, однако перепутал водителя адвоката с самим юристом и выстрелил в него.

Суд назначил им меру пресечения в виде нахождения в СИЗО до 17 аперля 2024 года. Артюхин не возражал по поводу решения, а защита Рагаускаса попросила для него домашний арест, однако суд все-таки рашил отправить его в изолятор.

Кроме этого, киллер вину признал, а вот заказчик нет.

Напомним, что во вторник утром на Выборгском шоссе злоумышленник подошел к 42-летнему водителю автомобиля, покинувшему салон, выстрелил ему в голову и скрылся. В итоге мужчина умер. Дело было переквалифицировано по статье об убийстве по найму.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга