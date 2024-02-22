Расстрелянный у школы водитель скончался, не приходя в сознание

Водитель адвоката Виктора Патрушева Рустамбек А. скончался в Елизаветинской больнице, рассказал телеканал "78". Смерть наступила 22 февраля около полудня.

Возбужденное ранее уголовное дело будет переквалифицировано на убийство по найму (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), следует из распространенного сообщения.

Как уточнила "Фонтанка", водитель умер, не приходя в сознание. До этого он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. В Петербург уроженец Узбекистана приехал в ноябре 2023 года, трудоустроен был официально.

Приведший к смерти водителя инцидент произошел утром 20 февраля около школы № 622 Выборгского района. Мужчина привез на занятия детей своего нанимателя. Возле ворот к нему подошел неизвестный в черном и выстрелил в затылок, не обращая внимания на присутствие несовершеннолетних, после чего удалился. На месте инцидента была обнаружена гильза от пистолета Макарова. Стрелка разыскивают. Предположительно, он мог обознаться, перепутав водителя с адвокатом.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб (скриншот видео)