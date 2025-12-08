Суд оштрафовал захватившего радиоэфир иностранца за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Петербурга 8 декабря оштрафовал на 30 тысяч рублей гражданина Казахстана Нурлана Акинжанова за дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) во время радиоэфира, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Мужчина не явился на судебный процесс. В случае повторного нарушения ему грозит уголовное дело за публичную дискредитацию российской армии (280.3 УК РФ).

Злоумышленник 30 ноября вечером ворвался в офис радиостанции "Шок", где потребовал предоставить ему доступ к эфиру. По словам ведущего Святослава Коровина, мужчина грозился подорвать помещение в случае отказа. Получив микрофон, иностранец позволил себе ряд высказываний, которые сочли дискредитирующими российскую армию. Пока он говорил, ведущий вызвал полицию, которая задержала захватчика. Ленинский суд зарегистрировал административное дело в отношении мужчины 4 декабря.

Это уже второй случай, когда Акинжанов пытался получить доступ к радиоэфиру. В октябре 2025 года он ворвался на радиостанцию "Питер FM", куда смог попасть, притворившись курьером. Инцидент закончился задержанием иностранца и составлением на него протокола о мелком хулиганстве.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру