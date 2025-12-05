Льва Шлосберга* отправили в СИЗО

Псковский городской суд 5 декабря арестовал заместителя партии "Яблоко" Льва Шлосберга* на два месяца. Политика обвиняют в распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК). Он пробудет в следственном изоляторе минимум до 2 февраля, сообщили в пресс-службе партии. Заседание суда по избранию меры пресечения длилось шесть часов.

Поводом для нового уголовного дела стал репост Шлосберга* в его Telegram-канале, размещенный в феврале 2022 года. Ему предъявили обвинение накануне, 4 декабря. "Яблочник" не признает вину. По статье о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В партии заявили о намерении обжаловать арест.

Это уже третье уголовное дело в отношении Шлосберга*. Ранее его приговорили к обязательным работам за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Также его обвиняют в повторной дискредитации Вооруженных сил.

Последние годы представили партии "Яблоко" регулярно становятся объектом уголовного и административного преследования. Так, накануне ареста Шлосберга*, суд в Петербурге оштрафовал на полторы тысячи рублей лидера партии Николая Рыбакова из-за демонстрации экстремистской символики. Из-за постановления суда он не сможет принять участие в предстоящих выборах. Другой "яблочник", заместитель председателя партии Максим Круглов сегодня находится в СИЗО. Его, как и Шлосберга*, обвиняют в распространении фейков об армии.

*Лев Шлосберг внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото: "Псковское Яблоко"