Суд в Москве арестовал зампреда "Яблока" Круглова до конца ноября

Замоскворецкий районный суд арестовал до 29 ноября заместителя председателя партии "Яблоко" Максима Круглова, сообщил 2 октября Telegram-канал "Осторожно, новости". Против политика возбуждено уголовное дело о публичном распространении фейков о российских Вооруженных силах по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В суде следователь ходатайствовал об аресте Круглова. "Яблочник" просил не отправлять его в СИЗО.

О том, что Круглову предъявлено обвинение, ГСУ СК по Москве сообщило утром в четверг. Вину политик не признал. Его адвокат Наталия Тихонова перед этим рассказала в своем Telegram-канале, что следственные действия продолжались всю ночь. Силовики допросили ее подзащитного и обыскали его жилье.

По информации СК, уголовное дело против Круглова возбудили из-за информации, распространенной в его Telegram-канале в апреле 2022 года. Тихонова уточнила, что речь идет о двух опубликованных постах.

О задержании Круглова стало известно накануне днем. По словам зампреда столичного отделения "Яблока" Кирилла Гончарова, это произошло в Петербурге, а в здание Следственного комитета по ЦАО Москвы задержанного доставили уже после полуночи.

Круглов занимает пост заместителя председателя "Яблока" с декабря 2023 года, до этого он был зампредом московского отделения партии. С 2019 по 2024 годы он был депутатом Мосгордумы, где возглавлял фракцию "Яблоко". В 2024 году пытался переизбраться, но в новый созыв столичного парламента не прошел.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал ГСУ СК по Москве (скриншот видео)